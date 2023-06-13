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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-6-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات أمس الإثنين، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب الأسواق لبيانات مؤشر التضخم، واجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

 

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13يونيو  2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .


سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو  2663 جنيها.


سعر جرام الذهب عيار 22

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 2441 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2330 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1997 جنيها.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 1553 جنيها.


عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الثلاثاء نحو 1331جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الثلاثاء نحو 18.640 ألف جنيه.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو  2.6 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب
استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1962 دولارا.

اختلاف المصنعية والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:
يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

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