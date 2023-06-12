عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفية صينية: الزيارات رفيعة المستوى بين الصين وأمريكا تعطي انطباعا إيجابيا

صدى البلد

 

قالت الصحفية الصينية "ياي شين هو"، إن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الصين قريبا، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه ليس لديه أي معلومة بشأن هذا.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن زيارة بلينكن تأجلت بسبب بعض التواترات بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضحت أنه يمكن أن نلاحظ أن هناك بعض الاختلافات وبعض التوترات بين الجانبين الصيني والأمريكي، وكل ذلك طبعا أضر العلاقة بين البلدين، وبالتالي الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى يمكن أن ترسل رسالة إيجابية لتحسين العلاقات.

ولفتت إلى أن الجانب الأمريكي اتخذ بعض التصرفات الاستفزازية ضد الصين، مثل مرور المدمرات الأمريكية بشكل غير شرعي من بحر الصين الجنوبي، ورغم ذلك نريد الصين أن تلتزم بتحسين علاقاتها مع الجانب الأمريكي.

الاعلام الامريكي الخارجية الصينية الخارجية الأمريكي الصين والولايات المتحدة الزيارات المتبادلة الصين وامريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

قد تفقد حياتها.. ممثلة أمريكية شهيرة تواجه مصير الموت بسبب المخدرات

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

ترشيحاتنا

أشعل السوشيال ميديا.. انتشار فيديو لمدرسة فرنسية تجبر فتيات على خلع الحجاب|شاهد

مشهد صادم..قوات الصاعقة تعبر مياه المجاري وسط النيران.. وأحمد موسى منبهر بالمشهد

صدمة لـ زيلينسكي.. أمريكا توجه ضربة قوية لأوكرانيا بشأن “حلم” الانضمام للناتو

أحمد موسى يقدم تغطية تاريخية لتدريب وحوش الصاعقة المصرية..ويصفق لهم على الهواء

مفاجأة سارة بشأن قناة السويس.. طفرة غير مسبوقة بلغت 15.7 مليار دولار

قائد قوات الصاعقة يوضح شروط الانضمام لقلعة الأبطال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشطة؟

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة تساعد على التركيز قبل المذاكرة

فيديو

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ