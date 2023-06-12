الولاية التعليمية تكون للحاضن وغير مرتبطة بالطلاق فقط.. محامية توضح

قالت المحامية دينا عدلي حسين، إن الولاية التعليمية يمكن أن تكون للمُطلقة و للزوجة و لا ترتبط بالمطلقة فقط، موضحة أن الزوجة يمكن أثناء زواجها أن ترفع ولاية تعليمية لظروف معينة، كـ سفر الاب أو عدم تواجده، بهدف تيسير الأمور للطفل في حالة مشغولية الأب أو عدم وجوده.

و أوضحت دينا عدلي حسين، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن الولاية التعليمية تكون للحاضن بعد الطلاق، مضيفة أن الولاية ليس لها علاقة بالمصروفات الدراسية فهي ترتبط بالإجراءات الدراسية أو في حالة النقل من مدرسة إلى أخرى.

الولاية التعليمية يمكن أن تكون مشتركة بين الأب و الأم

و لفتت دينا عدلي حسين، إلى أن الولاية التعليمية يمكن أن تكون مشتركة بين الأب و الأم، و ذلك في حالة أن مستوى الأب التعليمي أو الثقافى أعلى من الأم، مؤكدة أن كل هذه الأمور تقديرية للقاضي على حسب طبيعة كل حالة و القانون بشكل مجرد يضم كل الظروف أو الأوضاع، و لا يوجد ثوابت لهم.

