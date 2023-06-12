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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشئون الأمريكية: الولايات المتحدة منزعجة من التوسع الصيني في أفريقيا

صدى البلد

 

قال مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، هامة جدا في الوقت الحاضر، لأن العلاقات الأمريكية الصينية هي على أسوأ ما كانت عليه في الـ50 سنة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية مارينا المصري على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن لن يكون هنالك عودة للعلاقات العادية بصورة فجائية مباشرة بعد الزيارة، هنالك قرارات كثيرة ينبغي أن تتخذ من الفريقين.

وأوضح أن  هذا الأمر صعب في الوقت الحاضر، لأن الخلافات قوية جدا وفي مجالات عديدة ويصعب التراجع المباشر عن قسم من هذه الأمور، مثلا مسألة جزيرة تايوان لا تستطيع الولايات المتحدة بين ليلة وضحاها أن تغير سياستها تجاه دعم تايوان.

وذكر أن التوسع الصيني في مناطق كثيرة من العالم، بخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط نتيجة العلاقات المتطورة والمتقدمة التي حصلت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والصين، أقلق هذا التوسع أمريكا، ودعا الرئيس بايدن في في منتصف ديسمبر الماضي إلى قمة إفريقية أمريكية في واشنطن، حضرها تسعة وأربعون رئيس دولة ورئيس حكومة.

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