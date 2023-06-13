أحمد موسى عن قوات الصاعقة: أسود وينفذون المهام بكفاءة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصاعقة المصرية أسود القوات المسلحة و لهم تاريخ مشرف وفخور بوقوفي بجانب أبطال الصاعقة المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من داخل قلعة الأبطال، رجال الصاعقة المصرية، أنه تشرف بمقابلة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة المصرية، التي تعتبر فخر وعزة وكرامة للمصريين.

وتابع: الصاعقة المصرية قوات خاصة لها أعمال غير تقليدية، يؤدون وينفذون مهام صعبة جدا، من أجل مواجهة أعداء الوطن.

وأوضح أحمد موسى، أن أبطال الصاعقة المصرية يتدربون تحت ظروف شاقة، والقوات المسلحة توفر كل الإمكانيات لهم ، وقوات الصاعقة يتدربون في كل التوقيتات والأماكن، برا وبحرا وجوا.

وأشار أحمد موسى إلى أن أبطال الصاعقة المصرية ينفذون كل المهام بكفاءة، ولا يخطئون فى تنفيذ مهامهم، وتلقوا تدريبات على أعلي مستوي، كما أن كل رصاصة بقيمتها وهى موجهة لأعداء الوطن.