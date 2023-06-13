وسط النيران.. مشاهد لتدريبات أبطال الصاعقة تعرض لأول مرة على الهواء| فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، والتقى الإعلامي أحمد موسى، باللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال الحلقة.



وكشف اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، تفاصيل التدريبات في ميدان تطعيم المعركة للفدائي الحديث، تعرض لأول مرة على الهواء.



وقال قائد قوات الصاعقة إنه في تمام الساعة الخامسة صباحا يستيقظ رجال قوات الصاعقة، ثم الجري وطابور اللياقة البدنية حتى الإفطار، ثم التدريب على أعمال الطبوغرافيا، ثم فترة الغداء وبعدها فترة الراحة، وصولا بالتدريب ليلا، وقت الضوء الضعيف لتحقيق عنصر المفاجأة.



وتابع: قوات الصاعقة تبدأ التدريب في ميدان تطعيم المعركة بتخطي الحواجز وسط ضرب نار «فشنك» بالزحف أسفل المانع؛ للوصول إلى المستوى البدني العالي لتنفيذ المهام.

ميدان التطعيم

وأوضح اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، أن الفرد يخضع لتحميل بدني ونفسي عالي المستوى، وميدان التطعيم هي أول مرحلة للأفراد الجدد، مضيفا: النزول في المياه غير النقية لأنه في بعض الأحيان تحتاج العمليات للغطس في البرك ومياه المصارف وكسر رهبة نزول المياه عند البعض، ختاما بالمرور أسفل النيران المشتعلة.

وأفاد: نقوم بعمل تدريبات مع الدول الخارجية لتبادل الخبرات التكنولوجية وتصنيع السلاح، لكن العنصر المصري لديه الخبرة الأكبر، بعد فترة الحرب والقضاء على الإرهاب في سيناء.