أخبار التوك شو.. مشهد صادم.. قوات الصاعقة تعبر مياه المجاري وسط النيران.. ومفاجأة حول حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بعد قرار الجمارك.. التموين تكشف عن مفاجأة حول أسعار الذهب.. فيديو

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على إعلان الجمارك دخول أكثر من ١٩٤ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ١١ يونيه الحالي أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

مشهد صادم..قوات الصاعقة تعبر مياه المجاري وسط النيران.. وأحمد موسى منبهر بالمشهد

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، والتقى الإعلامي أحمد موسى، باللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال الحلقة.



قائد قوات الصاعقة يوضح شروط الانضمام لقلعة الأبطال.. فيديو

أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن أهم شرط للانضمام لقوات الصاعقة المصرية هو الرغبة، نظرا لطبيعة المهام الشاقة.

خلص على 13 إرهابي في طالعة واحدة.. قائد قوات الصاعقة يروي بطولات الشهيد عاصم قائد الكتيبة 103

أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة المصرية، أن الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع ،أجري إتصالا هاتفيا به؛ للإشادة بقتل 13 إرهابيا فى يوم واحد، لافتا إلى أن وزير الدفاع طلب الاستمرار فى الحرب على الإرهاب.

الأرصاد لـ المواطنين: تجنبوا التواجد أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة .. غدا

حذر الدكتور محمود القاياتي عضو اللجنة الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الثلاثاء حيث تشهد اغلب مناطق الجمهورية حالة من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار السريع، وتعود الأجواء للاستقرار مرة أخرى يوم الاربعاء.

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية تكون يوم الثلاثاء فقط، ولن تستمر طويلًا ، وهي عبارة عن منخفض جوي من الصحراء الغربية وتكون الرياح محملة بالرمال والأتربة.

رئيس النواب الليبي: اعترضنا على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية

قال المستشارعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي،إنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.

مفيش مخالفات.. متحدث التعليم: ورقة امتحان مادة الدين المتداولة تعود للعام الماضي|فيديو

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل أول يوم في امتحانات الثانوية العامة، قائلاً "النهاردة الحمدلله اليوم مشي بشكل مضبوط وجيد والمخالفات التي حدثت قليلة ولم تذكر".

زاهي حواس عن استعادة جداريتين أثريتين من فرنسا: مصر تهتم بأثارها

علق زاهي حواس عالم الأثار المصري، على استرداد مصر لـ جداريتين أثريتين من فرنسا.

أحمد موسى يؤدى التحية العسكرية للجيش ويؤكد: قوات الصاعقة حائط صد لمصر

أدى الإعلامي أحمد موسى التحية العسكرية إلى جميع أفراد القوات المسلحة المتواجدين في كل مكان على حدود مصر، مشيرا إلى أنه يجب على الشعب المصريين بجميع أطيافه بتقديم التحية العسكرية، للجيش المصري.

سيد عبدالحفيظ: مانشستر سيتي يعيش في قلق لأنه سيلاقي الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، إن مباراة الوداد المغربي أمس، الأحد، لم تكن سهلة، منوها بأنه كان من الصعب خسارة البطولة للمرة الثانية على التوالي من نفس الفريق.