بعد قرار الجمارك.. التموين تكشف عن مفاجأة حول أسعار الذهب.. فيديو

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على إعلان الجمارك دخول أكثر من ١٩٤ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ١١ يونيه الحالي أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا القرار أدى لتوازن قوي في السوق واتزان في الأسعار"، لافتا: "لم يعد هناك ارتفاعات يومية في الذهب مثلما كان يحدث في السابق".

وأشار : "اليوم حدث انخفاض في الذهب عيار 21 بقيمة 30 جنيها في السوق حيث وصل إلى 2290 جنيها للجرام بعدما وصلنا لـ2850 في السابق"، موضحا: "لولا هذا القرار كان سعر الذهب سيصل الـ3500 جنيه".

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، : "هذا القرار أحدث استقرارا في سوق الذهب واستقرار الذهب يساعد على استقرار سعر الدولار في السوق المحلي".