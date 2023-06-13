يونس مخيون: الإخوان سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية.. ويستهينون بسفك الدماء.. و30 يونيو ثمرة عمل كبير

حل الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، ضيفا علي الإعلامي محمد الباز ببرنامج " الشاهد" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" للحديث حول ذكري ثورة 30 يونيو:

يونس مخيون: الإخوان سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية.. ويستهينون بسفك الدماء

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه من ضمن خلافنا مع الإخوان أن لا توجد داخل الدولة جماعة لها بيعة، هنا أصبح توجد دولتين، ورئيس الجمهورية سيكون ولاؤه لمن.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وأضاف أن الإخوان لا يهتمون بالأمور الشرعية العلمية، وكانت سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية، ويستهينون بالدماء في رابعة وغيره، ويسارعون بالتكفير.

وأوضح أن الدعوة السلفية الخاصة تعرف من هم الإخوان وإلى أين يريدون أن يسوقوا الناس ويخدعوهم، وهناك السلفية العامة المنتشرة في القاهرة، وهم لا يحصنون أنفسهم من الانجرار للعنف، وهم من كانوا في صف الإخوان في رابعة وقبلها، مثل حازمون وغيرهم، بينما موقفنا هو ضرورة حل الأزمة لا تصعيدها.

يونس مخيون": يوم 30 يونيو 2013 كان ثمرة عمل كبير

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن يوم 30 يونيو 2013 كان ثمرة عمل كبير سبقه، وكان نتيجة لممارسات جماعة الإخوان، حيث اتفقنا معا على عدم ترشيح إخواني للرئاسة، وفوجئنا أنهم تقدموا بخيرت الشاطر ثم محمد مرسي.



وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان لم يخبرونا بسبب الرجوع في اتفاقهم معنا، وكان هذا أول خلاف بيننا وبين الإخوان، ولم نرشح مرسي، ومن الممكن أن تكون هناك وعود خارجية طلبت منهم الترشح للرئاسة.

ولفت إلى أن الإخوان في جولة الإعادة هددوا أن "الدم سيكون للركب"، فوجدنا أن الأمر صعبا، ونحن مقبلون على كارثة، وكوننا وفودا للقاء كل الأطراف وتهدئة الوضع، وحملنا رسالة من المجلس العسكري ووصلناها للإخوان، فتواصلوا مباشرة مع المجلس العسكري، وكأنهم لا يريدون أن يكون لحزب النور دور.

يونس مخيون: حزب النور جهز ملفا كاملا عن أخونة الدولة في 13 محافظة

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الإخوان شوهوا صورة الدكتور خالد علم الدين، وكذبوا عليه وألصقوا له تهم تقترب من الإفك، واستقال الدكتور باسم الزرقا من مجلس مستشاري مرسي احتجاجا على ذلك، وهذه كانت النقطة الثانية التي عصفت بتحالفنا مع الإخوان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حزب النور يرى نفسه جزءا من الكل وليس الكل في الكل مثل ما يرى الإخوان أنفسهم، ولدى حزب النور ملفا كاملا على أخونة الدولة.

وأوضح أنهم اجتمعوا بمحمد مرسي، بعد تشكل جبهة الإنقاذ، وطالبوا مرسي بإشراك التيارات كلها في الحكم، والتوافق على النائب العام، وتغيير رئيس الوزراء، فرفض مرسي، فصارحته بأنه لا يوجد منصب إلا ومسكه فرد من الإخوان، ولا أحد تولى منصبا من خارج الإخوان أو حتى غفير، فنفى ذلك، فكلفت الأمانة العامة لحزب النور بتجهيز ملف أخونة الدولة في 13 محافظة، ومناصبهم بالأسماء، وقدمته له على الهواء في حوار وطني.



مخيون: كنا حريصين على نجاح تجربة الإخوان.. لكنهم أخفقوا في إدارة الدولة

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، أن حزب النور كان حريصًا علي نجاح تجربة جماعة الإخوان في إدارة البلاد، لكنهم أخفقوا فيها.



وكشف مخيون في شهادته عن ثورة ٣٠ يونيو، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج الشاهد، تفاصيل استقالة مستشاري محمد مرسي المنتمين لحزب النور، بعد تهميش دورهم، وقال: أغلب أعضاء المجلس الاستشاري لـ"مرسي" تقدموا باستقالتهم بسبب "التهميش".. والإخوان اتهموا "خالد علم الدين" باتهامات باطلة.

وحول تفاصيل تأسيس حزب الوطن قال: تم استبدال "عماد عبد الغفور" من رئاسة "النور" لأنه يدير الحزب بطريقة "انفرادية"، وحزب الوطن خرج لـ"ضرب" حزب النور".

يونس مخيون: الإخوان شوهوا حزب النور بعد تقديمه مبادرة لحل الأزمة في 2013

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب كان على اتصال مع حزب الحرية والعدالة، لكن بعد وصول مرسي للحكم بدأوا يبتعدون عنا، وخلال أزمة مرسي وجبهة الإنقاذ، قدمنا مبادرة لا يوجد بها انتخابات رئاسية، طلبات بسيطة، تغيير الحكومة وإشراك التيارات في الحكم، وكل الأحزاب وافقت عليها عدا الإخوان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان شوهوا حزب النور وشنوا حملة شعواء عليه بعد هذه المبادرة، وقالوا إن النور ارتمى في أحضان العلمانيين، وفي الحقيقة كنا نتواصل مع الجميع، ونريد وجود مساخات مشتركة مع الجميع.

وتابع أن الإخوان كانوا يحقدون على حزب النور، ولا يريدون له أن يلعب دورا ويأخذ مساحة كبيرة، ويرون أنهم ظلوا 80 عاما حتى يصلون للحكم، بينما حزب النور حديث النشأة، حتى حين صياغة الدستور قرروا اختيار اللجان دون وجود 48 شخصا من لجنة الـ100، وعرضوا علينا حصص بعض الأحزاب المنسحبة، ورفضنا وتمسكنا بحصة حزب النور فقط.

يونس مخيون: أدبيات الإخوان أنهم الجماعة الأم ومن يخالفهم يخرج عن الإسلام

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن أدبيات الإخوان من أيام حسن البنا أنها الجماعة الأم، وأن من يخرج عنهم يخرج عن الإسلام، هذه النظرة وهذا الاستعلاء وصل لأتباعهم، وحين وصلوا للحكم صدمهم حزب النور حين حصد ربع مقاعد البرلمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان حاولوا تشويه حزب النور للانفراد بالمشهد، حتى محمد مرسي لم يكن القرار بيده، وكان يتفق معنا على أشياء ثم يعود ويلغيها.

وأوضح أن القوات المسلحة دعت كل الأحزاب لجلسة شاي لتصفية الأجواء، ووافق محمد مرسي، وبعد رجوعه لمكتب الإرشاد أبلغنا برفضه الحضور، وكان الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، وكان يكره حزب النور لأنه كان يزاحمه في ساحته.