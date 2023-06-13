يونس مخيون: أدبيات الإخوان أنهم الجماعة الأم ومن يخالفهم يخرج عن الإسلام

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن أدبيات الإخوان من أيام حسن البنا أنها الجماعة الأم، وأن من يخرج عنهم يخرج عن الإسلام، هذه النظرة وهذا الاستعلاء وصل لأتباعهم، وحين وصلوا للحكم صدمهم حزب النور حين حصد ربع مقاعد البرلمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان حاولوا تشويه حزب النور للانفراد بالمشهد، حتى محمد مرسي لم يكن القرار بيده، وكان يتفق معنا على أشياء ثم يعود ويلغيها.

وأوضح أن القوات المسلحة دعت كل الأحزاب لجلسة شاي لتصفية الأجواء، ووافق محمد مرسي، وبعد رجوعه لمكتب الإرشاد أبلغنا برفضه الحضور، وكان الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، وكان يكره حزب النور لأنه كان يزاحمه في ساحته.