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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر: البرهان لم يوافق على مقترحات بشأن لقاء زعيم ميليشيا الدعم السريع

البرهان ودقلو
البرهان ودقلو

كشفت مصادر بمجلس السيادة السوداني عن أن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لم يوافق على مقترحات أفريقية بشأن عقد لقاء مع زعيم ميليشيا الدعم السريع المتمردة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.

وكشف مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في تصريحات صحفية، عن أن الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” (IGAD)  اقترحت خلال قمتها الحالية في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة، تتضمن لقاء في ظرف أسبوعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ورحب عقار بالمبادرة، مشيرا إلى أن اللقاء المقترح بين البرهان وحميدتي سيركز على وقف إطلاق النار، وأن التفاوض مع من وصفهم بـ"المتمردين" يجري من أجل مصلحة السودان لإنهاء الأزمة.

وأكد أن العمل جار لإيقاف الحرب والعودة إلى طاولة المفوضات، وأن ما يحدث في السودان تمرد وليس حربا أهلية، وأن الحكومة تسعى لمعالجته، وفق تعبيره.

بدوره، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الاثنين التزام إيغاد بتنظيم لقاء "وجها لوجه" بين طرفي النزاع لإيجاد حل دائم للأزمة السودانية، مؤكدا أن الهيئة ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث الأزمة.

وأكد روتو -في تصريحات على هامش القمة- أن مبادرة إيغاد المقترحة تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع، ولقاء بين البرهان وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي.

وذكر أن إيغاد توصلت إلى توافق بشأن 3 نقاط لحل الأزمة، بينها -بالإضافة إلى النقطتين المذكرتين سابقا- أن تبدأ لجنة حوار وطني بعد 3 أسابيع عملها لفتح مجال للقوى المدنية في السودان لمناقشة القضايا العالقة.

البرهان وحميدتي إطلاق النار الفريق أول محمد حمدان دقلو الفريق عبدالفتاح البرهان جيبوتي

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