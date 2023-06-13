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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات و بضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة.

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 بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17448 طن تشمل :  5500 طن يوريا و 5448 طن رمل و 6500 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45532 طن تشمل : 2634 طن خردة و 503 طن بازلاء و 536 طن بذرة كتان و 2200 طن كسب فول صويا  و 7947 طن حديد و 2344 طن أرز معبأ و 1627 طن فول صويا صب و 3110 طن زيت طعام و 5500 طن كسب صويا و 9650 طن ذرة و 8921 طن قمح و 560 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4600 حاوية مكافئة
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158082 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228716 طنًا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5823 شاحنة .

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