بسبب سفر المخرج.. صناع مسلسل الهرشة السابعة يتعرضون لموقف محرج

كشف المخرج كريم الشناوي عن موقف غريب تعرض له فريق إخراج مسلسل الهرشة السابعة من القائمون على حفل توزيع جوائز كأس إنرجي الذى أقيم مساء أمس الأثنين.



وكتب كريم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: النهاردة كان في جائزة المفروض استلمها من راديو NRJ عن إخراج مسلسل "الهرشة السابعة"، وبسبب ظروف السفر مكنتش هبقى متواجد واتفقت مع المنظمين من أسبوع ان دي فرصة عظيمة ان يستلم الجائزة رانيا رشدي و سارة النادي و أمينة عبد الوهاب من فريق الإخراج.

وتابع: لان الحقيقة الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة جماعية ودي فرصة ان الناس تشوف جزء من الفريق اللي تعب جدا عشان العمل يطلع بشكل مرضي.

وأضاف: المهم الثلاثة بنات وصلوا اليوم كما تم الاتفاق وانتظروا التكريم ومطلعوش لاستلام الجائزة، تواصلت اثناء الحفل مع المنظمين عشان الاتفاق و اعتذروا و قالوا ان ده خطأ مش مقصود وهيتم تداركه وأنهم هيطلعوا… لكن الحفل انتهى بدون تكريمهم و استلامهم الجائزة.

وأضاف كريم: معنديش أي تعليق على تصرف القائمين على الاحتفال، الأمر متروك لهم و لتقديرهم اذا كانت الجوائز بنستحقها على شغلنا اللي تعبنا فيه و لا حضورنا الحفلات.

وانا بس حابب أقول لرانيا و امينة و سارة اني اسف جدا على الموقف ده، واننا بنعيش ونتعلم ونعيش و نتأكد أن أهم مؤشر لنجاح شغلنا بنشوفه وإحنا ماشيين في الشارع و اننا نتبسط وإحنا شغالين.

وانا اسف مرة ثانية و شكرا لكل صناع الهرشة السابعة ونقفل الصفحة و نركز في مشروعنا القادم.

