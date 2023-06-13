عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب سفر المخرج.. صناع مسلسل الهرشة السابعة يتعرضون لموقف محرج

فريق إخراج مسلسل
فريق إخراج مسلسل الهرشة السابعة

كشف المخرج كريم الشناوي عن موقف غريب تعرض له فريق إخراج مسلسل الهرشة السابعة من القائمون على حفل توزيع جوائز كأس إنرجي الذى أقيم مساء أمس الأثنين.

وكتب كريم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: النهاردة كان في جائزة المفروض استلمها من راديو NRJ عن إخراج مسلسل "الهرشة السابعة"، وبسبب ظروف السفر مكنتش هبقى متواجد واتفقت مع المنظمين من أسبوع ان دي فرصة عظيمة ان يستلم الجائزة رانيا رشدي و سارة النادي و أمينة عبد الوهاب من فريق الإخراج.

 

وتابع:  لان الحقيقة الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة جماعية ودي فرصة ان الناس تشوف جزء من الفريق اللي تعب جدا عشان العمل يطلع بشكل مرضي.

 

وأضاف:  المهم الثلاثة بنات وصلوا اليوم كما تم الاتفاق وانتظروا التكريم ومطلعوش لاستلام الجائزة، تواصلت اثناء الحفل مع المنظمين عشان الاتفاق و اعتذروا و قالوا ان ده خطأ مش مقصود وهيتم تداركه وأنهم هيطلعوا… لكن الحفل انتهى بدون تكريمهم و استلامهم الجائزة.

 

وأضاف كريم:  معنديش أي تعليق على تصرف القائمين على الاحتفال، الأمر متروك لهم و لتقديرهم اذا كانت الجوائز بنستحقها على شغلنا اللي تعبنا فيه و لا حضورنا الحفلات. 

 

وانا بس حابب أقول لرانيا و امينة و سارة اني اسف جدا على الموقف ده، واننا بنعيش ونتعلم ونعيش و نتأكد أن أهم مؤشر لنجاح شغلنا بنشوفه وإحنا ماشيين في الشارع و اننا نتبسط وإحنا شغالين. 

 

وانا اسف مرة ثانية و شكرا لكل صناع الهرشة السابعة ونقفل الصفحة و نركز في مشروعنا القادم.
 

المخرج كريم الشناوي كريم الشناوي حفل توزيع جوائز كأس إنرجي جوائز كأس إنرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

بسبب تأخر التأشيرة.. محمد رحيم يعلن عدم استلامه درع الإبداع الماسي في فرنسا

أخبار الفن .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.. ومحمد رمضان خارج سباق عيد الأضحي

هالة فاخر تبدأ تصوير الليلة كبيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي

من داخل غرفة المونتاج.. تامر حسني يواصل الاستعداد لطرح "تاج"

عيد الأضحى.. محمد حماقي يحيى حفلا غنائيا فى لبنان أول يوليو

بعد يسقط كل حدا سافل.. فارس يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد

بحضور لقاء الخميسي.. سميرة سعيد تحتفل بطرح أغنية إنسان آلي

شريف منير يحسم الجدل: مفيش جزء تاني من إيجار قديم

ترشيحاتنا

مكسب كبير| هادي خشبة: «عبد المنعم» أفضل لاعبي الأهلي أمام الوداد

اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين

موضع النظر في الصلاة.. أين يكون؟

ميني كوبر موديل 2023 في مصر .. اعرف أسعارها الآن

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

هادي خشبة: محمد الشناوي حارس لا غنى عنه في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

غدر الجيران.. هولندي ينهي حياة بريطانية وطفلتها أمام أختها في فرنسا

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ