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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاظم مع أصالة ونجوى رفقة ماجد المهندس.. تفاصيل حفلات عيد الأضحى بالغرب

بوستر حفل أصالة وكاظم
بوستر حفل أصالة وكاظم الساهر

تشهد مدينة كازبلانكا بالمغرب خلال احتفالات عيد الأضحي القادم عدد كبير من الحفلات، ومن أهمها حفلتين من أهم حفلات الموسم وتضم مجموعة كبيرة من المطربين العرب وهم كاظم الساهر وأصالة وماجد المهندس ونجوى كرم.

ويقدم كاظم الساهر وأصالة الحفل الأول يوم 7 من شهر يوليو القادم، على أن يحي ماجد المهندس ونجوى كرم الحفلة الثانية يوم 8 من نفس الشهر.


وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام ونشرت البوستر الدعائى مع الإعلان عن طرح التذاكر على إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين.

 

 

جولات كاظم الساهر الغنائية

يحيي الفنان كاظم الساهر مجموعة من الحفلات في مدن مختلفة، حيث من المقرر أن يتواجد في بيروت، عمان، دبي، الدار البيضاء، إسطنبول. يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في عمان يوم 13 من شهر يوليو القادم، وذلك بعد حفله المنتظر بدبي مع حسين الجسمي يوم 1 من شهر يوليو، وقبل حفل تركيا المفترض إقامته فى شهر أغسطس القادم.

 

الحفل يقام داخل أرض المعارض بطريق المطار، وبدأ كاظم الساهر الترويج لحفل عمان عن طريق صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وذلك بطرح البوستر الدعائي  له مع الإعلان عن بدء طرح التذاكر الخاصة به مع نهاية الشهر الجاري.

 

حفل أصالة فى السعودية 

وأحيت المطربة أصالة حفل غنائي يوم الجمعة الماضية في المملكة العربية السعودية، وسافرت تحديدا إلى منطقة أبها برفقة زوجها فائق حسن الذى كان حريص على حضورالحفل.

 وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة كما أنها قدمت مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل.
 

كازبلانكا المغرب احتفالات عيد الأضحي كاظم الساهر أصالة ماجد المهندس نجوى كرم

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