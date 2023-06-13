أخبار الفن| غلق باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين اليوم.. وتفاصيل حفل كاظم الساهر مع أصالة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

تشهد مدينة كازبلانكا بالمغرب خلال احتفالات عيد الأضحي القادم عدد كبير من الحفلات، ومن أهمها حفلتين من أهم حفلات الموسم وتضم مجموعة كبيرة من المطربين العرب وهم كاظم الساهر وأصالة وماجد المهندس ونجوى كرم.



ويقدم كاظم الساهر وأصالة الحفل الأول يوم 7 من شهر يوليو القادم، على أن يحي ماجد المهندس ونجوى كرم الحفلة الثانية يوم 8 من نفس الشهر.



أعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، غلق باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين، اليوم الثلاثاء.



وقال مرتضى- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه عقب غلق باب الترشح، اليوم، في تمام الساعة الخامسة عصرا، يجتمع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بكل المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم داخل مقر النقابة لإعلان تفاصيل هامة تخص المرحلة الانتخابية القادمة.



يعقد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة؛ للإعلان عن تفاصيل الانتخابات القادمة.

ويعلن مصطفى كامل خلال هذا المؤتمر، عن أسماء المرشحين، بعد إغلاق باب الترشح مساء أمس الإثنين، كما أعلن مصطفى كامل عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، عن الكشف عن مفاجأة لكل أعضاء النقابة.

كشف المخرج كريم الشناوي عن موقف غريب تعرض له فريق إخراج مسلسل الهرشة السابعة من القائمون على حفل توزيع جوائز كأس إنرجي الذى أقيم مساء أمس الأثنين.



وكتب كريم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: النهاردة كان في جائزة المفروض استلمها من راديو NRJ عن إخراج مسلسل "الهرشة السابعة"، وبسبب ظروف السفر مكنتش هبقى متواجد واتفقت مع المنظمين من أسبوع ان دي فرصة عظيمة ان يستلم الجائزة رانيا رشدي و سارة النادي و أمينة عبد الوهاب من فريق الإخراج.

يستعد المطرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 2 من شهر يوليو المقبل، ضمن احتفالات عيد الأضحي بدبي.

ويقدم محمد عبده، الحفل داخل منطقة كوكاكولا أرينا، ومن المفترض أن تطرح تذاكر الحفل ابتداء من الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يقدم محمد عبده خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومنها أغنية مذهلة، و أنا حبيبي، وأشوفك كل يوم، وليلة خميس، والأماكن.

أعلن الملحن محمد رحيم عن تعثر سفره إلى فرنسا واستلام درع الإبداع الماسي من جمعية المؤلفين والمحنين الدولية الـ Sacem.، بسبب تأخر التأشيرة، قائلا: نجاح عالمي يضيع على مصر بسبب تأشيره السفر.

