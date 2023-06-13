عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مصطفى كامل يعلن أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

مصطفى كامل
مصطفى كامل

يعقد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة؛ للإعلان عن تفاصيل الانتخابات القادمة.

ويعلن مصطفى كامل خلال هذا المؤتمر، عن أسماء المرشحين، بعد إغلاق باب الترشح مساء أمس الإثنين، كما أعلن مصطفى كامل عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، عن الكشف عن مفاجأة لكل أعضاء النقابة. 

23 مرشحا على مقعد مجلس الإدارة

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد كشف تفاصيل فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة، الأحد 11 يونيو، والأعضاء المتقدمين بأوراق ترشحهم. 

وقال الدكتور محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن باب الترشيح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، سيغلق اليوم الثلاثاء 13 يونيو، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يترشح على مقعد النقيب، سوى النقيب العام الحالي مصطفى كامل. 

وأضاف دكتور محمد عبدالله، أن هناك 23 مرشحا على مقعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، حتى الآن، يتنافسون على 12 مقعدا، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء الذين تقدموا بطلبات الترشح على مقعد مجلس نقابة المهن الموسيقية. 

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، أنه من بين الـ 23 مرشحا الذين تقدموا بطلبات ترشح، هم: (الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان خالد بيومي، الدكتور علاء سلامة، الموسيقار محمد صبحي). 

 

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

تنعقد الجمعية العمومية لـ نقابة المهن الموسيقية، يوم 1 أغسطس المقبل، لانتخابات النقابة العامة ومجلس إدارتها، من التاسعة صباح ذلك اليوم، وحتى الخامسة مساء. 

ووجّه الفنان مصطفى كامل- نقيب المهن الموسيقية- أعضاء الجمعية العمومية المسددين الاشتراك لعام 2022-2026، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، لانتخاب نقيب ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية. 

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

بسبب تأخر التأشيرة.. محمد رحيم يعلن عدم استلامه درع الإبداع الماسي في فرنسا

أخبار الفن .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.. ومحمد رمضان خارج سباق عيد الأضحي

هالة فاخر تبدأ تصوير الليلة كبيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي

من داخل غرفة المونتاج.. تامر حسني يواصل الاستعداد لطرح "تاج"

عيد الأضحى.. محمد حماقي يحيى حفلا غنائيا فى لبنان أول يوليو

بعد يسقط كل حدا سافل.. فارس يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد

بحضور لقاء الخميسي.. سميرة سعيد تحتفل بطرح أغنية إنسان آلي

شريف منير يحسم الجدل: مفيش جزء تاني من إيجار قديم

ترشيحاتنا

مكسب كبير| هادي خشبة: «عبد المنعم» أفضل لاعبي الأهلي أمام الوداد

اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين

موضع النظر في الصلاة.. أين يكون؟

ميني كوبر موديل 2023 في مصر .. اعرف أسعارها الآن

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

هادي خشبة: محمد الشناوي حارس لا غنى عنه في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

غدر الجيران.. هولندي ينهي حياة بريطانية وطفلتها أمام أختها في فرنسا

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ