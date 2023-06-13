اليوم.. مصطفى كامل يعلن أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

يعقد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة؛ للإعلان عن تفاصيل الانتخابات القادمة.

ويعلن مصطفى كامل خلال هذا المؤتمر، عن أسماء المرشحين، بعد إغلاق باب الترشح مساء أمس الإثنين، كما أعلن مصطفى كامل عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، عن الكشف عن مفاجأة لكل أعضاء النقابة.

23 مرشحا على مقعد مجلس الإدارة

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد كشف تفاصيل فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة، الأحد 11 يونيو، والأعضاء المتقدمين بأوراق ترشحهم.

وقال الدكتور محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن باب الترشيح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، سيغلق اليوم الثلاثاء 13 يونيو، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يترشح على مقعد النقيب، سوى النقيب العام الحالي مصطفى كامل.

وأضاف دكتور محمد عبدالله، أن هناك 23 مرشحا على مقعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، حتى الآن، يتنافسون على 12 مقعدا، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء الذين تقدموا بطلبات الترشح على مقعد مجلس نقابة المهن الموسيقية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، أنه من بين الـ 23 مرشحا الذين تقدموا بطلبات ترشح، هم: (الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان خالد بيومي، الدكتور علاء سلامة، الموسيقار محمد صبحي).

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

تنعقد الجمعية العمومية لـ نقابة المهن الموسيقية، يوم 1 أغسطس المقبل، لانتخابات النقابة العامة ومجلس إدارتها، من التاسعة صباح ذلك اليوم، وحتى الخامسة مساء.

ووجّه الفنان مصطفى كامل- نقيب المهن الموسيقية- أعضاء الجمعية العمومية المسددين الاشتراك لعام 2022-2026، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، لانتخاب نقيب ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.