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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسهيلات جديدة من السعودية لحاملي هذه التأشيرات

صدى البلد

جددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكافة السياح من جميع أنحاء العالم؛ مؤكدة على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة تمكن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة شنغن، وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية؛ من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية؛ سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات، التي يمكنها الحصول على التأشيرة كذلك عند الوصول.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" يأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة، واستمرار العمل على تحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم إلى الوجهات السياحية السعودية، للاستمتاع بالتجارب الملهمة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأجندة الفعاليات الثرية؛ في جميع مناطق المملكة؛ طوال العام.

وبإمكان المسافرين إلى المملكة والراغبين في إصدار تأشيرة سياحية؛ زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة، والتسهيلات المقدمة.

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