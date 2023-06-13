عشان الصيف دخل.. إزاي تصلح موبايلك لو وقع في المياه

يعتبر هاتفك المحمول من الأجهزة الحيوية التي تعتمد عليها في حياتك اليومية، ولكن قد يحدث أحيانًا أن يسقط الهاتف في الماء، مما يؤدي إلى تلف الجهاز وفقدان البيانات المهمة. في هذا التقرير الصحفي، سنلقي نظرة على كيفية إصلاح الهاتف المحمول إذا وقع في الماء.

1- إيقاف الهاتف على الفور: أول خطوة يجب القيام بها عندما يسقط الهاتف في الماء هي إيقافه على الفور. يجب إزالة البطارية إذا كان الهاتف يسمح بذلك، وإلا فقد يتم فصله عن مصدر الطاقة.

2- تجفيف الهاتف: يجب تجفيف الهاتف بالفرشاة الناعمة والمنشفة الناعمة مع تجنب تمامًا استخدام المجفف الكهربائي، وذلك لأنه يمكن أن يتسبب في تلف الدوائر الإلكترونية الحساسة.

3- الغمر في الأرز: يمكن وضع الهاتف في كيس من الأرز المجفف وإغلاق الكيس، حيث يعمل الأرز على امتصاص الرطوبة من الهاتف مما يساعد على إصلاحه.

4- التجفيف بالهواء الطلق: يمكن وضع الهاتف في مكان جاف ودافئ لمدة 24 ساعة على الأقل، مثل الشمس المباشرة أو بجوار المدفأة، وذلك للسماح للرطوبة المتبقية بالتبخر.

5- استخدام المواد الكيميائية: يمكن استخدام المواد الكيميائية المصممة خصيصًا لإزالة الرطوبة من الهواتف المحمولة، ولكن يجب استخدامها بحذر وفقًا لتعليمات الصانع.

في النهاية، يجب الانتباه إلى أن تصليح الهاتف المحمول بعد أن يسقط في الماء ليس دائمًا مضمونًا، حيث يمكن أن يؤدي الضرر الذي لحق بالجهاز إلى فقدان البيانات والملفات المهمة. لذلك، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الهاتف المحمول من الماء، ويجب الحرص عند استخدامه في الأماكن الرطبة أو القريبة من المياه.