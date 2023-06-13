طلاب الثانوية العامة يشكون صعوبة الإحصاء: عوضنا في الاقتصاد

لقي طلاب الثانوية العامة، صعوبة نسبية في امتحان مادة الاحصاء، اليوم الثلاثاء، بينما مادة الاقتصاد جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت طالبات الثانوية العامة من إحدى مدارس المعادي، في بث مباشر على موقع صدى البلد، إلي توتر عدد كبير منهم بسبب صعوبة الامتحان واللجان.

وأضافوا أن وقت امتحان الاحصاء غير كاف، لوجود أسئلة تتطلب جهدا ذهنيا وتفكيرا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

https://fb.watch/l7ZOg2SMDa/?mibextid=DqYSjB