ارتفاع درجات الحرارة وتحذير لبعض المحافظات.. السوداني: نتطلع لتوسيع التعاون مع مصر.. أسعار الذهب اليوم|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الخارجية العراقي: العلاقة مع تركيا مهمة للمنطقة

قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إن تركيا دولة جارة للعراق، العلاقة معها جيدة رغم وجود بعض المشاكل بين الطرفين، و«لكننا نؤكد دائما أن الخلافات تحل عن طريق الحوار».



الحوار الوطني.. برلمانية: أصول الدولة بمصر قيمتها من 7 لـ18 تريليون جنيه

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المؤسسات الدولية قدرت قيمة الأصول المملوكة للدول بضعفي إجمالي الناتج المحلي في الدول، مشيرة إلى أن هذه الأصول تقدر قيمتها داخل مصر من 7 لـ 18 تريليون جنيه.



بالتعاون مع المالية.. فخري الفقي: استراتيجية لجعل الدين العام أكثر استدامة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال كلمته اليوم بجلسات الحوار الوطني: “أختصر كلمتي فى ثلاث إقتراحات رئيسية تتعلق بتشريعات أتمني أن تري النور بعد أن تستقر الأمور بعد هذه الأزمة العالمية التي لها تداعيات على مصر.



رئيس الوزراء: مصر تدعم الخطوات التى يتخذها العراق لمكافحة الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن العلاقات مع العراق تاريخية وتمتد جذورها عبر سنوات طويلة، مُشددًا على دعم مصر للخطوات التي يتخذها العراق لمكافحة الإرهاب



رئيس الوزراء العراقي: عازمون على التعاون مع مصر.. ونتمتع حاليا بالاستقرار

قال محمد شيّاع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، إنه يتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات، مُؤكدًا أن العراق يتمتع في الوقت الحالي بالاستقرار السياسي والمجتمعي.



لتشجيع القطاع الخاص.. مدبولي: سأشرف بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء مع نظيره العراقي: “فى إطار حرصنا لدور القطاع الخاص فى بلدينا.. اليوم سأشرف بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بحضور مميز بنخبة من رجال الأعمال فى البلدين”.



الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض للرؤية الأفقية وتحذير لبعض المحافظات

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ؛ إن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا تبدأ شديدة على السواحل الشمالية وتقل على المناطق الداخلية وتمتد للقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، مع إرتفاع درجات الحرارة والتي تصل لـ 36 درجة على القاهرة الكبرى، و من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة اليوم.



محمد الباز : 30 يونيو ثورة الشعب المصري كله

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة الشعب المصري كله، مشيرا: “هتلاقي لكل ال50 مليون مواطن اللي نزلوا فى تلك الثورة حكاية وقصة”.



سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 13- 6-2023.



أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.



عاصفة رملية تحجب الرؤية في الموصل بالعراق.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز الإخبارية فيديو عن التقلبات الجوية والرمال المثارة في مدينة الموصل بالعراق.

