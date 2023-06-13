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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض للرؤية الأفقية وتحذير لبعض المحافظات

درجات الحرارة وأخبار
درجات الحرارة وأخبار الطقس

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ؛ إن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا تبدأ شديدة على السواحل الشمالية وتقل على المناطق الداخلية وتمتد للقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، مع إرتفاع درجات الحرارة  والتي تصل لـ 36 درجة على القاهرة الكبرى، و من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة اليوم.

وحذرالدكتور محمود القياتي ، خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ، أن  أهالي المحافظات التي بها رياح شديدة بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأشجار والمباني المتهالكة واللوحات المعدنية، والقيادة بهدوء تام أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب العواصف الترابية التي ستشهدها المحافظات اليوم الثلاثاء.

كما نوه عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، أن  على المواطنين ضرورة الإبتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأشجار والمباني المتهالكة في المحافظات التي ستشهد حالة من التقلبات الجوية اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الغد.

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