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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 13- 6-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 33.31 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.89 جنيه للبيع، و38.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.69 جنيه للبيع، و100.35 جنيه للشراء.

 

الدولار أسعار الدولار اسعار العملات الاجنبية الدولار اليوم توك شو صدى البلد

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