المطبخ الفرنسي .. أكلة خفيفة ومفيدة للطلاب اثناء المذاكرة

فى ظل الطقس الحار الذي يجعل الطالب غير قادرين على تناول بعض المأكولات كما ان الأمهات ليس لها قدرة له على تحضير وجبات دسمة ، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الباستا بالسالمون فهي من الوجبات غير التقليدية الخفيفة والسريعة وهي من اكلات المطبخ الفرنسي إذا كنتِ من محبي عمل الأكلات الجديدة والمبتكرة وتجيزها لأولادك ،يمكن تقديم السلمون بأكثر من طريقة مميزة، فيمكن شويه وتقديمه مع المكرونة المفضلة لديك مع شرائح الأفوكاودو

مكونات الباستا:

٥٠٠ جرام باستا اسباجتي

200 جرام سلمون مدخن

500 مل كريمة طهي

بصلة مفرومة

عصير ليمونة

100 مل مرق الدجاج

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة زبدة

ملعقة صغيرة صلصة الطماطم

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل باستا بصلصة السلمون البيضاء :

ضعي الزبدة على النار واضيفي البصل المفروم وقلّبي جيدا ثم اضيفي المرق واتركيه حتى يغلي ثم اضيفي عصير الليمون والكريمة، وصلصة الطماطم والثوم وقلّبي،ثم اضيفي ملح وفلفل إلى الصلصة وقلّبي ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ،ثم بعد ذلك قطّعي السلمون إلى مربعات صغيرة، وضيفي السلمون إلى الوعاء وقلّبي لمدة 5 دقائق.

في هذه الأثناء قومي بسلق الباستا في كمية كبيرة من الماء المملح لمدة 8 دقائق حتى تنضج.

صفي الباستا ثم اضيفيها إلى الصلصة وقلّبي ثم قدميها ساخنة.