عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لمدة أسبوع.. فرقة قصر ثقافة العقاد بأسوان تقدم العرض المسرحي دعاء الكروان

عرض مسرحي
عرض مسرحي

شهد قصر ثقافة العقاد، انطلاق العرض المسرحي "دعاء الكروان"، تجارب نوعية" لفرقة قصر ثقافة العقاد، والذي يستمر لمدة سبعة ليال، ويأتي ضمن الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

تدور أحداث العرض من خلال منحوتة فنية في قلب قاعة بقصر ثقافة العقاد عن الحب والانتقام، ما بين ما هو كره وحب من خلال الأحداث الرئيسية للرواية التى يتناولها الكاتب بكرى عبد الحميد بشكل تجريب وقام بالتجريب عليها أكثر مخرج العرض، من خلال آمنة التى تخرج من مخيلتها كل الأحداث، وتصدمنا بها من خلال صراع مابين الواقع والخيال ومن خلال هنادي الأخت المقتولة بخيوط الحكاية، والمقتولة بالحب والمقتولة بسلطة الذكورية، ومن هنا تتحول مشاهد الرواية الأساسية إلى صراع على الحب والانتقام بين هنادى وآمنة والمهندس والخال والأم والكروان الذي يتحول الى قارع طبول داخل أحداث الرواية.

 

العرض تأليف بكري عبد الحميد، سينوغرافيا و إخراج خالد عطا الله، بطولة حسن فهمي، محمد موسى، نادين محمد، شيماء رجب، أميرة موسى، فاطمة طارق، أسامة عبد الراضى، حبيبة موسى، كرستين سبحة، حاتم فاروق، محمد خيرى، حنين حسن، آية أحمد.

 

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

  

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

قصر ثقافة العقاد دعاء الكروان بالهيئة العامة لقصور الثقاف المخرج هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

صور ومقاطع مُخلة.. قصة فتاة وقعت فريسة لشابين بدافع الحب (تفاصيل)

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

ترشيحاتنا

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

موسكو ترد علي بيان أمريكا والناتو بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا

بوتين يكشف عن تعرض روسيا لخدعة جديدة من الغرب.. تفاصيل

حكم عمل الفدية خارج الحرم في موسم الحج.. دار الإفتاء ترد

الأزهر عن المساكنة: زنا وهي الفاحشة بعينها ومخالفة لشرع الله.. فيديو

سعر جديد لـ نيسان صني.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

فستان يبرز خسارة وزنها.. مي كساب تتألق بإطلالة ناعمة في حفل تكريمها

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

فيديو

الغزالة رايقة.. ما سر احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة؟.. فيديوجراف

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ