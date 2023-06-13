حرمان مشجع لـ توتنهام من حضور المباريات لمدة 3 أعوام

عوقب مشجع لنادي توتنهام، اليوم الثلاثاء بالحرمان من حضور مباريات الفريق لمدة ثلاثة أعوام، بعد أطلق إيماءات ساخرة بشأن كارثة هيلسبرة خلال المباراة أمام فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري.

وكان 97 مشجعا لليفربول قد لقوا حتفهم نتيجة قصور في عملية التأمين والطوارئ في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست في هيلسبره في عام 1989.

ووجه كيرون دارلو، وهو مشجع من ويلوين بشمال لندن، هذه الإيماءات خلال المباراة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في 30 أبريل الماضي ، بحسب هيئة الإدعاء البريطانية.

وذكرت هيئة الإدعاء اليوم الثلاثاء "دارلو كان يضحك وهؤلاء الذين واجهوه قالوا إنه تسبب في قلق حقيقي وأزمة".

وقال المدعي العام أندرو بيج: "اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة تجاه جماهير ليفربول في إشارة إلى كارثة هيلسبره، واعترف بان سلوكه غير مقبول وندم على تصرفاته".