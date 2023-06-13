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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر يطلق مبادرة فرحتهم واجب لرعاية واكتشاف مواهب ذوي الهمم

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أطلقت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانتي القاهرة الجديدة والتدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر، مبادرة «فرحتهم واجب»، بالتعاون مع مؤسسة السندس لتأهيل المعاقين بالقاهرة الجديدة وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، وبحضور الدكتورة ابتهال عز الدين أمينة أمانة ذوي الهمم والمهندس عماد مرسي، أمين أمانة التواصل السياسي، والدكتور محمود غانم، أمين أمانة الصحة، والأستاذة سارة خليل أمين أمانة العلاقات العامة، والدكتور عبد الوهاب فتحي أمين أمانة الاستثمار.

وعقد وفد حزب مصر أكتوبر، دورة تدريبية للعاملين في الصحة والسلامة والإسعافات الأولية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية في الدار للاطمئنان على الأطفال وتقديم الهدايا للتهنئة باقتراب عيد الأضحى المبارك، واطلعوا على المعرض الخاص بالأعمال الحرفية التي ينفذها ذوي الهمم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دعاء زهران، أن هذه الفعالية الأولى من مبادرة فرحتهم واجب، مشيره إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الدورات التدريبية والجولات التفقدية من أجل جيل المستقبل والاهتمام بمتطلباته وتلبيه احتياجاته.

وأضافت «زهران»، أن حزب مصر أكتوبر يضع في أولوياته الاهتمام بذوي الهمم واكتشاف مواهبهم وتدريب القائمين على رعايتهم.

 

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حزب مصر أكتوبر القاهرة الجديدة العلاقات العامة ذوى الهمم تدريب

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