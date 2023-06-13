عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المهن الموسيقية عن إعادة إنتخابه بالتزكية: أول مرة تحصل

مصطفى كامل، نقيب
مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية

علق مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على إعادة إنتخابه بالتزكية لمدة أربعة سنوات قائلاً : “ أول مرة تحصل  الانتخابات بالتزكية  في هذا المنصب، وذلك ثقة كبيرة من زملائي وأنا مدين لهم وبكشل كل زمايلي، من اصغر موسيقى لاكبر قامة موسيقية، خاصة أن النقابة تذخر بقامات كبيرة كانوا مؤهلين لهذا المنصب، ولكن بالرغم من ذلك تلقيت على مدارأيام اتصالات دعم منهم  وتفسح الطريق لي للبقاء في منصب النقيب”.


وأضاف “مصطفى كامل” خلال مداخلته الهاتفية برنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :  أن مهتمه الفترة القادمة سوف تستمر في إطار تعظيم الموارد المالية للنقابة وبالفعل  نجحت  النقابة خلال الفترة الماضية في تحسين  الموارد المالية، والتي مكنتها من دعم ملف  المعاش لكبار السن والايتام وإستطاع رفع المعاش خلال سبعة أشهر بنسبة 30%  على ثلاث مرات”.


وأكمل:"لسه قدامنا كتير وحلمي كبير، مشددا على أهمية محاربة الفساد..الأيد الفسادة سنبطرها وان تجد لها مكانا".
 
واسترسل:"حزين وخائف من الذكاء الاصطناعي وربنا يستر على نجومنا  إحنا رايحين لمرحلة  صعبة وربنا الستار"، متابعا:" خايف من المستقبل وتركيب الاداء والاوصات..مينفعش العبث وتركيب الاصوات هل ينفع نلاقي أم كلثوم بتقول : " ياحوستي ياما ".

 

مصطفى كامل الذكاء الاصطناعي اخبار التوك شو الإعلامية لميس الحديدي المهن الموسيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

هدف الأهلي.. محمد علي بن رمضان يتعاقد مع أحد الأندية الأوروبية

ترشيحاتنا

مبلغ ضخم.. راتب حمدي فتحي مع الوكرة القطري

بعد انطلاقها بالبحيرة.. كيفية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات

خطر يهدد العالم.. حلف الناتو يحذر من انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

قصف على مسقط رأس زيلينسكي.. وعشرات القتلى والجرحى

فيتوريا يكشف سر اختيار جنوب السودان للمباراة الودية

"أمريكا باتت بلدا فاسدا".. أول تعليق من ترامب بعد محاكمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

لقاء خاص.. مونيا تكشف كواليس عائلة الحاجة متولي ومصير قصة الحب الوحيدة

بشرى سارة لمرضى الصدر| هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

نجاة قائدها بأعجوبة.. بالفيديو تحطم طائرة صغيرة وسط البحر

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ