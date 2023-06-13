نقيب المهن الموسيقية عن إعادة إنتخابه بالتزكية: أول مرة تحصل

علق مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على إعادة إنتخابه بالتزكية لمدة أربعة سنوات قائلاً : “ أول مرة تحصل الانتخابات بالتزكية في هذا المنصب، وذلك ثقة كبيرة من زملائي وأنا مدين لهم وبكشل كل زمايلي، من اصغر موسيقى لاكبر قامة موسيقية، خاصة أن النقابة تذخر بقامات كبيرة كانوا مؤهلين لهذا المنصب، ولكن بالرغم من ذلك تلقيت على مدارأيام اتصالات دعم منهم وتفسح الطريق لي للبقاء في منصب النقيب”.





وأضاف “مصطفى كامل” خلال مداخلته الهاتفية برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أن مهتمه الفترة القادمة سوف تستمر في إطار تعظيم الموارد المالية للنقابة وبالفعل نجحت النقابة خلال الفترة الماضية في تحسين الموارد المالية، والتي مكنتها من دعم ملف المعاش لكبار السن والايتام وإستطاع رفع المعاش خلال سبعة أشهر بنسبة 30% على ثلاث مرات”.





وأكمل:"لسه قدامنا كتير وحلمي كبير، مشددا على أهمية محاربة الفساد..الأيد الفسادة سنبطرها وان تجد لها مكانا".



واسترسل:"حزين وخائف من الذكاء الاصطناعي وربنا يستر على نجومنا إحنا رايحين لمرحلة صعبة وربنا الستار"، متابعا:" خايف من المستقبل وتركيب الاداء والاوصات..مينفعش العبث وتركيب الاصوات هل ينفع نلاقي أم كلثوم بتقول : " ياحوستي ياما ".



