عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقاً يكشف سبب قتل «الزمر» للشيخ الذهبي|فيديو

عدلي حسين
عدلي حسين

قال  المستشار عدلي حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورمتوسطية، ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة سابقاً،  إن طارق الزمر قام بقتل الشيخ الذهبي، وبعد ذلك تحول تنظيم "التكفير والهجرة" إلى العنف منذ هذه الواقعة. 

ضربين أخبار| أحمد موسى يرد على شائعات الإخوان بإصابته بأزمة صحية

الباز: برنامج "الشاهد" يستمر بعد 30 يونيو.. وسر تشويه الإخوان لحزب النور


 وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن طارق الزمر قتل الشيخ الذهبي، بسبب إعداده كتاباً ساهم في إبعاد الكثير من العناصر عن هذا التنظيم بعد قراءة كتابة.


وفي سياق آخر ، قال المستشار عدلي حسين،  إن الكثير من زملاء الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لم يكن لديهم قبول لقدومه رئيساً للدولة، مما أدى لحدوث بعض التداعيات، مشيرًا إلى أن "السادات" اضطر قانونًا الإفراج  عن بعض  قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية بسبب بعض الضغوط القانونية، وليس من أجل ضرب الشيوعيين مثلما قيل. 


 ولفت إلى أن الرئيس "السادات" عندما اتخذ قرارًا برفع الأسعار، ورفض الشعب هذا من خلال المظاهرات، فقام "السادات" بإلغاء هذا القرار، مشيرًا إلى أن بعض اللصوص خلال المظاهرات قاموا ببعض السرقات، فقال الرئيس السادات: "مش عيب تقلبوها من انتفاضة شعبية لانتفاضة "حرمية"، فقيل خطأً بأن السادات وصف ما حدث بانتفاضة "حرمية". 


 وأشار إلى أن تواجد 88 عنصرًا من جماعة الإخوان في مجلس النواب في عهد الرئيس الأسبق مبارك كان مقصودًا لإحداث نوع من التوازن، مشيرًا إلى أن "مبارك" في البداية كان يعتقد أن جماعة الإخوان كانت ستؤدي إلى صعود 30 شخصًا على الحد الأقصى، ولم يكن يتوقع أن ينجح مثل هذا العدد.
 

محكمة عدلي حسين الزمر الشيخ الذهبي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

أحمد عيد عبد الملك: 4 لاعبين من الصعب رحيلهم عن الأهلي

ترشيحاتنا

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبد المنعم".. ماذا فعل مشجعو الأحمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

مع اقتراب إعصار بيبارجوي.. باكستان تعلن حالة التأهب القصوى

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا للقاء ماكرون.. تفاصيل

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من المصائب وتستيقظ على فرج ورزق واسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ