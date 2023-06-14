يونس مخيون: قرار الجيش في 30 يونيو كان جماعيًا للحفاظ على الوطن

كشف الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، رأيه في الموقف الذي اتخذه الجيش في 30 يونيو، قائلاً:" إن الجيش له تقييمه، والواضح أن القرار عندهم ليس فرديًا، بل قرار جماعي".



وأضاف الدكتور يونس مخيون خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: "سمعت مذيع هربان في الخارج، وهو يقول ياريت مصر تكون مثل سوريا، وياريت مصر تتخرب، وإحنا نعمرها تاني" ليعقب الدكتور يونس مخيون: "لم نر مركبًا غرقت وعادت من جديد".

وأكد الدكتور يونس مخيون، أن حزب النور مختلف تمامًا مع الإخوان، لأنه من الدين والشرع الحفاظ على الوطن، وهناك ما يسمى بالكليات أو الضروريات الخمس؛ وهي الحفاظ على الدين، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النسل، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض، وكل هذا لا يتم إلا من خلال الحفاظ على الوطن، وبالتالي إذا انهار الوطن، لن نستطيع أن نحافظ على دين ولا على عرض ولا على دم ولا على مال ولا على عقل، وبالتالي فإن همًنا الأول هو الحفاظ على الوطن.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.