برلماني: لا يوجد كادر حزبي داخل «التنسيقية» يستطيع مخالفة الموقف السياسي|فيديو

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه لا يوجد تناقض بين الأحزاب والتنسيقية، وإنه لا يوجد كادر حزبي داخل التنسيقية يستطيع أن يخالف الموقف السياسي لحزبة إلا ويتم فصله على الفور، مضيفا أيضا أنه لا يوجد كادر داخل البرلمان يقدم مشروع قانون مخالفاً للرؤية السياسية إلا ويتم فصله.



وأضاف، عصام خلال لقائه بالإعلامي عمرو خليل ببرنامج من مصر المذاع على فضائية السي بي سي، أن الحزب هو الذي يقدم الشباب للتنسيقية، مضيفاً أن كل أربعة أو خمسة أشهر يختار الحزب شبابه ويقدم كوادره عن طريق اختيارهم من خلال هيئاته الحزبية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شباب الأحزاب هم الشباب داخل التنسيقية يتضامنون داخل الحزب ليعبرون عن خططهم السياسية للحزب، ويناقشون أهمية حرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية خروج الأحزاب خارج مقراتها للتواصل مع مواطنيها في مراكز الشباب وقصور الثقافة.