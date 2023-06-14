جلسة مع الخطيب.. كولر يطلب التعاقد مع 5 صفقات سوبر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حدد طلباته الفنية في الموسم المقبل عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك جلسة حاسمة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكولر عقب عودة المدير الفنى من سويسرا للاستقرار على الأسماء المرشحة للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها في الموسم المقبل".

مطالب كولر

وأضاف: "كولر يرغب فى ضم مهاجم أجنبى ومساك وظهير أيسر وجناح أيسر، بالإضافة إلى التفكير فى ضم لاعب وسط حال رحيل حمدى فتحى".