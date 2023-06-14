عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحكم بالسجن والغرامة على ناشطين بيئيين في الفاتيكان |ماذا فعلا؟

حكم بالسجن
حكم بالسجن

شهدت الفاتيكان حُكمًا مفاجئًا على ناشطين بيئيين ايطاليين بالسجن ودفع تعويضات  بعد تحرك احتجاجي نفذاه في متاحف الكرسي الرسولي، على ما أعلنت مجموعة بيئية ينتميان إليها.

txt

مبعوث البابا فرانسيس يكشف عن خطة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا

txt

بابا الفاتيكان يخضع لعملية جراحية في روما

وقالت مجموعة «الجيل الأخير» في بيان إن «القضاء في المحكمة الابتدائية في الفاتيكان حكم على إيستر وغيدو بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 1620 يورو، إضافة إلى تعويض عن الأضرار يزيد على 28 ألف يورو» (30250 دولاراً). وأعلنت المجموعة عزمها على استئناف الحكم.

وكان الناشطان الشابان قد ألصقا نفسهما في عام 2022 بقاعدة تمثال لاوكون، وهي منحوتة رخامية معروضة في متاحف الفاتيكان.

 وأضافت المجموعة البيئية في بيانها أن «الفاتيكان ، يُظهر كل نفاقه بهذا الحكم»، الذي وصفته بأنه «غير متناسب وسخيف بسبب بضع قطرات من الغراء على كتلة من الرخام». 

ولفت البيان إلى أن الناشطين أرادا «تسليط الضوء على كتابات البابا ونصائحه». ويُعرف البابا فرنسيس بدفاعه القوي عن البيئة، إذ لا يفوّت فرصة للتأكيد على ضرورة الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

الفاتيكان ناشطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر بعد الفوز بدوري الأبطال

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

فرج عامر: حمدي فتحي أغلى لاعب تم بيعه في الخليج العربي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

هل يسكن البشر على سطح القمر..ناسا تخطط لمهمة جديدة في هذا الموعد

طالبوا الحكومة بفصل الإنترنت عن منازلهم.. سكان من إندونيسيا يثيرون الجدل|اعرف السبب

رعب يصيب السكان بعد تجول دب أمام منازلهم في أمريكا

أزمة تقلص مياه البحيرات تضرب العالم.. والصحف العلمية تحذر

يهدد نصف مليون مواطن.. تحذير من ثوران بركان بالقرب من نابولي الإيطالية

صوت ملاك.. كفيفة مسلمة تبهر الحكام بصوتها في أشهر برنامج مواهب بأمريكا|فيديو

نقل الطاقة من الفضاء الخارجي إلى الأرض.. اكتشاف سيغير التاريخ

الأسوأ في تاريخها| كندا تشهد موسما غير مسبوق من حرائق الغابات

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن وهيلاري كلينتون خالفا القانون

عرابـي: مباراة الهلال وصن داونز "نقطة التحول" في مسيرة الأهلي نحو اللقب

اضطهاد سياسي..ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

100 مليون شجرة.. هل تنقذ الإمارات كوكب الأرض من كارثة؟

من أمريكا.. زاهي حواس: مصر مليئة بالكنوز.. ومنطقة المطرية تحتها مقابر قديمة|تفاصيل

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ