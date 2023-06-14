صحف الإمارات اليوم| لبنان يترقب جلسة انتخاب رئيسه.. إطلاق نار على جنود الدفاع الذاتي الياباني.. وترامب: محاكمتي فيدراليًا سوء استغلال للسلطة

ترامب: محاكمتي فيدراليًا «سوء استغلال للسلطة»

القبض على عنصر من الدفاع الذاتي الياباني بعد إطلاق نار

هولندا أبلغت «CIA» بخطة تفجير خط نورد ستريم

الإمارات: التغاضي عن التغير المناخي مجازفةٌ بأمن البشرية

اللبنانيون يترقبون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. اليوم

بوتين يتحدث عن «منطقة آمنة» داخل أراضي أوكرانيا

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية.

ونقلت صحيفة "الاتحاد"، أن الإمارات اعتبرت أن التغاضي عن معالجة مجلس الأمن للصلة بين تغير المناخ والسلام والأمن؛ يعتبر مجازفةً بسلام وأمن البشرية جمعاء على المدى الطويل، مؤكدةً أن تغير المناخ لم يعد سيناريو افتراضيا، بل تجربة حية يومية بمختلف بيئات النزاع حول العالم.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة “الاتحاد" أن مجلس النواب اللبناني يستعد للانعقاد اليوم الأربعاء، في مسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعدما انحصرت المنافسة بين مرشح المعارضة جهاد أزعور، ومرشح ميليشيات «حزب الله» و«حركة أمل»، سليمان فرنجية، وذلك وسط استمرار الحراك الداخلي والتفاوض ما بين القوى السياسية.

كما طلبت ليبيا، من المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد أصولها ومكافحة غسيل الأموال.

عالميًا، نقلت صحيفة "البيان"، أنه تم إلقاء القبض على عنصر من قوات الدفاع الذاتي الياباني للاشتباه في قيامه بإطلاق نار وإصابة 3 من زملائه بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط البلاد.

كما سلطت الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي اعتبر فيها التهم الجنائية التي وجهتها إليه رسميا، أمس الثلاثاء، أمام محكمة فيدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية؛ "سوء استغلال شريراً وشنيعاً للسلطة".

ومن صحيفة "الخليج"، حذرت الاستخبارات العسكرية الهولندية، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، من خطة أوكرانية لتفجير خط أنابيب غاز «نورد ستريم»، قبل ثلاثة أشهر، وإحداث انفجارات أدت للإضرار بالشبكة المقامة في البحر.

وحضّت الاستخبارات الأمريكية حينذاك، كييف، على عدم المضي قدماً بالعملية، وفق ما ذكرت هيئة البث الهولندية العامة، «إن أو إس»، بالتعاون مع هيئة البث الألمانية «أيه آر دي» ومجلة «دي تسايت» الأسبوعية.



من جهتها، ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها؛ ستنظر في مسألة إنشاء “منطقة نظيفة آمنة” على أراضي أوكرانيا، متهماً الدول الغربية بالسعي إلى تقسيم روسيا، واستخدام أوكرانيا لزعزعة استقرارها.