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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب البيطريين يخاطب التعليم العالي والجامعات بشأن تنسيق القبول بالكليات

نقيب البيطريين
نقيب البيطريين

خاطب الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، كلا من: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لطلب إعادة النظر فيما نشر بأحد الجرائد –وتظنه النقابة نشر بطريق الخطأ- على أنه مجموع الحد الأدني للقبول بكليات الطب البيطري بالجامعات الخاصة.

وأوضح سليم، فى خطاباته، أن موجه من الغضب العارم اجتاحت جموع الأطباء البيطريين، جراء ما نشر بجريدة الوطن بتاريخ 8 مايو 2023، لقرار -نظنه صيغ بطريق الخطأ- فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والمتعلق بالتنسيق المقترح لكليات الطب البيطري الخاصة بمجموع 58 %، مما يعد إهانة شديدة و تدني غير مقبول في قيمة مهنة عريقة تمثل فى دول العالم طليعة الصف الأول و المتقدم بين كل كليات القمة.

وطالب باتخاذ اللازم نحو تصحيح ما نشر، لافتا إلى أن القرار حال صحته فقد ُأتخذ دون الرجوع الى أصحاب الشأن الرئيسيين وهما: النقابة العامة للأطباء البيطريين، ولجنة  قطاع التعليم البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن أن النقابة العامة للأطباء البيطريين تحتفظ بحقها الكامل فى عدم قيد الخريجين الذي لا تنطبق عليهم شروط القيد النقابي.

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