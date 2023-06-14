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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14 يونيو بشوارع القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم
الحالة المرورية اليوم

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية؛ الحالة المرورية اليوم.

 وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل حركة السير لكن شارع رمسيس يوجد به كثافات تقل تدريجيا عند الوصول لمنطقة غمرة.

 وبالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين به كثافات مرورية لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء؛ بالإضافة إلى وجود بعض الكثافات المرورية منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والاميرية والكورنيش من المظلات حتى وسط البلد به بعض الكثافات المرورية وللمتجه للمؤسسة فسيجد سيولة مرورية.

وتابعت الحالة المرورية بمحافظة الجيزة تشهد بعض الكثافات المرورية في وقت الذروة شارع الهرم الرئيسي بحركة السيارات وبعض الكثافات بكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل يشهد بعض الكثافات المرورية تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل بالإضافة إلى وجود بعض كثافات بشارع السودان ممتدة حتى جامعة القاهره وميدان النهضة.

 وحتى بولاق وإمبابه ومحور صفط يوجد به بعض الكثافات المروريه تزداد ناحية اتجاه جامعة القاهره والطريق مغلق مع القادم من أكتوبر بإتجاه الطريق الدائري و الإتجاه إجباري لنفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو.

الكثافات المرورية القاهرة والجيزة الزاوية الحمراء جامعة القاهر اليوم الاربعاء الطريق الدائرى

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