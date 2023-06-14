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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة انتهت.. شوبير يكشف تطورات جديدة عن رحيل نجم الأهلي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على انتهاء صفقة حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، مع نادي الوكرة القطري، وذلك عبر تصريحات من برنامجه الإذاعي.

وقال شوبير: “انتهت كل تفاصيل صفقة حمدي فتحي، ولم يبقي سوي إمضاء العقود، والأمر تم حسمه تمامًا”.

وتابع شوبير: “المبلغ النهائي الذي سوف يدخل خزينة الأهلي 3 مليون دولار”.

ويرغب حمدي فتحي في الرحيل عن الأهلي بسبب العرض المادي الكبير من الوكرة القطري، خاصة أنه يحصل مع الاهلي على 8 ملايين جنيه، بينما يصل العرض القطري إلى 90 مليون جنيه مصري.

ويعيش اللاعب حالة من النضوج الكروي والتألق، وهو الوقت المناسب لرحيله، خاصة أن هناك البديل القوي لحمدي فتحي في الأهلي، سواء السولية أو ديانج أو مروان عطية.

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