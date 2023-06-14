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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمار هائل.. هكذا تبدو إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني| شاهد

صدى البلد

قامت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية ، بمحاكاة هجوم للجيش الإسرائيلي على إيران، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشكل إسرائيل بعد الرد عليها بهجوم صاروخي إيراني.

ووفقا لموقع "والا" فقد أظهر الذكاء الأصطناعي أضرار ودمار هائل لحق بالمناطق المأهولة ، والبنية التحتية للكهرباء والمياه ، إلى جانب القتلى وآلاف الجرحى.

وفي الأسبوع الماضي ، بدأت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية مناورة سيناريو الحرب متعددة الساحات "القبضة الساحقة"، والتي تم خلالها تنفيذ ضربات جوية ، من بين أمور أخرى ، في إيران أيضًا.

وبحسب السيناريو ، ردا على الهجمات ، بدأت القوات الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وكانت معظم الإصابات في المناطق الشمالية وحيفا.

وقال الموقع العبري ، إن  قيادة الجبهة الداخلية مارست وضعا أسفر نتيجة القذائف والصواريخ والرؤوس الحربية الثقيلة عن مقتل نحو مائة مدني في الجبهة الداخلية وجرح نحو ألف.

وأضاف أن منظمات الطوارئ الإسرائيلية ستواجه في هذا السيناريو أكثر من ألف موقع دمار ، منها 500 في حالة خطيرة ، إضافة إلى نحو 2000 ساكن دون استجابة في مناطق مفتوحة.

وأوضح مسؤول في قيادة الجبهة الداخلية، أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى انتشار مواقع التدمير ، والوفيات في الجبهة الداخلية على نطاق لم تعرفه إسرائيل من قبل.

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