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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 14- 6-2023.

شاهد الفيديو:

واصلت أسعار الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم / الثلاثاء / في البنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصرى وبنك مصر، استقرسعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلى الكويتي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى ، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 30.84 جنيه للشراء ، و 30.93 جنيه للبيع .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2640 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2310جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1980جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18480 جنيه.

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