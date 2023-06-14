عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العفو الدولية تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب ارتكبتها في غزة

العفو الدولية تطالب
العفو الدولية تطالب بمحاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب ارتكبتها

قالت منظمة العفو الدولية، إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء،  أن " إسرائيل دمرت منازل الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وغالبًا بغياب ضرورة عسكرية أثناء اعتدائها على قطاع غزة" مؤكدة أن "عمليات الهدم تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين".

وأضافت "كما شنت إسرائيل ما بدا أنها غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال".

وأفادت "العفو الدولية" بأنها حققت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة من هذه الغارات وقعت في الليلة الأولى من القصف في 9 مايو، عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين.

وأردفت المنظمة أن هذه القنابل أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة في الساعة الثانية قبل الفجر عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين.

واعتبرت أن "شن هجمات غير متناسبة عمدًا، وهو نمط وثقته منظمة العفو الدولية في العمليات الإسرائيلية السابقة، هو جريمة حرب".

وحسب البيان قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "العفو الدولية": "إنّ توثيقنا المتكرّر لأنماط القتل غير القانوني والتدمير نفسها هو بحدّ ذاته بمثابة إدانة لإخفاق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل".

وأضافت مرايف أن "إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل متكرر ضد الفلسطينيين، وحصارها القاسي وغير القانوني المستمر منذ 16 عامًا على قطاع غزة، يُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنًا".

وتابعت المسؤولية في منظمة العفو أن "السبب الجذري لهذا العنف الذي لا يوصف هو نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد).. ويجب تفكيك هذا النظام ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الفصل العنصري وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي".

وفي 9 مايو، شنت "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة استمر خمسة أيام أسفر عن استشهاد 33 مواطنا بينهم 4 أطفال و4 نساء وإصابة المئات.

وألحقت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأضرار بـ 2,943 وحدة سكنية، بما فيها 103 منازل دُمرت بالكامل. وقد نزح ما لا يقل عن 1,244 فلسطينيًا بسبب العدوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من حضر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

كانت إمبارح.. أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف تفاصيل آخر زيارة له

الأهلي vs اتحاد العاصمة.. موعد وملعب مباراة كأس السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الترخيص لشركات الصرافة

اليونان تعلن عن مصرع 17 شخصا في غرق قارب للمهاجرين

مفيش حاجة كتير على البلد.. السيسي: بدأنا حياة كريمة ب200 مليون وهنوصل لتريليون

أسعار الذهب بمصر تنخفض لأدنى مستوى لها في شهر| والسبب

السيسي: حرصنا على وجود رصيد من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

روسيا الخطر الأكبر.. ألمانيا تعلن الوثيقة الاستراتيجية لأمنها القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح للتغلب على الحرارة العالية في الصيف

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري.. وماذا قال قمصان عن كولر؟

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ