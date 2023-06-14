احتراق مسجدين خلال 24 ساعة فى دولة عربية.. ماذا يحدث

أكدت تقارير صحفية عراقية اليوم الأربعاء، زيادة التحوطات والإجراءات الأمنية لحماية المساجد في محافظة صلاح الدين بعد احتراق مسجدين خلال 24 ساعة لأسباب "غامضة ومجهولة".

وقال مصدر أمني بحسب وكالة شفق نيوز ، إن الإجراءات التحوطية شملت تعزيز الحماية للمساجد في المناطق الساخنة والبعيدة والتنسيق مع الوقف السني حيال اي معلومات استخبارية والتقصي عن أسباب الحرائق إن كانت مفتعلة أو نتيجة حوادث عرضية.

واضاف المصدر، أن حادثتي احتراق مسجد ابو بكر الصديق في قضاء الدور، ومسجد عمر بن الخطاب في قضاء طوزخرماتو تخضعان لتحقيقات مكثفة من قبل فريق أمني لمنع تكرار الحادثة والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لتفادي حوادث التماس الكهربائي وإعادة صيانة المنظومة الكهربائية.

وشهدت صلاح الدين، خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثتي احتراق مسجدين دون معرفة الأسباب.