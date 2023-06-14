المؤتمر يصدر قرارا بتعيين السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم نائبا لرئيس الحزب

أصدر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب قرار بتعيين الدكتور السعيد احمد عبدالمقصود غنيم النائب الاول لرئيس الحزب.

وقال الدكتور السعيد أحمد عبد المقصود غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدا من الحراك السياسي ، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى الذي تنعقد جلساته حاليا ، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على الاستماع لكل الآراء، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية طالما أنه يصب في صالح الدوله المصرية وفي مصلحة الوطن وأن بذلك نشهد أزهي عصور الديمقراطية الحديثة.

يأتي ذلك ضمن عدد من القرارات الهامه التي يحرص الحزب دائما علي اتخاذها وضخ دماء جديدة في الحزب حيث أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى المزيد من المشاركات والأفكار البناءة التي تساهم في رفع مستوي العمل الحزبي بشكل خاص والعمل السياسي بشكل عام ومن المعروف أن حزب المؤتمر دائما يقف خلف القيادة السياسية ، ويدعمها في جميع قرارتها المصرية.