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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تستعد للإعلان عن المتورط في حادث تفجير "نورد ستريم".. تفاصيل

نورد ستريم
نورد ستريم

قال المدعي العام السويدي، ماتس ليونجكفيست، اليوم الأربعاء، إن التحقيق في من يقف وراء تخريب خط أنابيب نورد ستريم يدخل “مرحلته النهائية”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ليونجكفيست: “أعتقد أننا ربما ندخل مرحلة نهائية في هذه القضية. آمل أن نتمكن على الأقل هذا الخريف، من اتخاذ موقف بشأن قرار بشأن ما يسمى بقضية لائحة الاتهام”.

وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في أربعة انفجارات في خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، والذي يعتقد المحققون أنه نجم عن متفجرات العام الماضي.

وقال ليونجكفيست: “أستطيع أن أقول إن المتفجرات لها تركيبة خاصة، يمكن من خلالها استخلاص استنتاجات معينة حول الجاني”، مضيفًا أنه طالب نتائج أعمال المدعي العام الألماني الذي يحقق في التخريب”.

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بيان عاجل من السفارة الروسية بواشنطن بشأن التحقيقات في تفجير نورد ستريم

ويأتي بيانه بعد يوم من إعلان الإذاعة العامة الهولندية إن أو إس أن المخابرات العسكرية الهولندية حذرت وكالة المخابرات المركزية بشأن خطة أوكرانية مزعومة لتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم قبل ثلاثة أشهر من تعرضها للقصف.

ونفت أوكرانيا أي تورط لها في التخريب بعد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن معلومات استخبارية، بأن “مجموعة موالية لأوكرانيا” ربما كانت وراء الهجوم.

نورد ستريم المدعي العام السويدي روسيا بحر البلطيق المانيا السلطات السويدية

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