مكاسب قوية لأغلب أسواق الخليج قبيل قرار الفدرالي الأمريكي

تراجع مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 1% في جلسة الأربعاء ليغلق فوق مستويات 11500 نقطة للمرة الأولى له في 7 أشهر في الجلسة السابقة وسط سيولة تجاوزت 7 مليارات ريال.

وجاء الدعم بالدرجة الأولى من قياديات البنوك بعد ارتفاع سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي، وارتفع سهم بنك الجزيرة بنحو 3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر قبل أن يعلن بعد الجلسة عن بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.

وقفز سهم مجموعة تداول بأكثر من 7% إلى أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي دون وجود أي أخبار جوهرية عن الشركة.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة 1.4% مسجلاً أعلى إغلاق له في نحو شهر بالتزامن مع تحسن أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على تباين في جلسة الأربعاء وسط سيولة بلغت 2.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة طفيفة بعد أن فقد أغلب مكاسبه المبكرة، ولكنه حافظ على أعلى إغلاق له في 5 سنوات بدعم من ارتفاع سهم التجاري الدولي بنحو 1.2%.

بالمقابل، استمرت عمليات التصحيح على المؤشر السبعيني الذي تراجع بنسبة 0.8% مسجلاً رابع انخفاض يومي على التوالي بعد أن وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات تسجيل الأجانب والمصريين صافي شراء بقيمة 24 و76 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للعرب بقيمة 100 مليون جنيه.

الأسواق الخليجية الأخرى:

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على مكاسب اليوم الأربعاء متأثرة بانتعاش الأسواق الأميركية وأسعار النفط قبيل قرار الفدرالي الأميركي وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

إذ ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.7% مسجلاً خامس ارتفاع يومي على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي زين وأجيليتي بنسبة 1.4% و4.1% على التوالي.

كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 0.75% بدعم من ارتفاع سهم مجموعة QNB بأكثر من 1%.

وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي مكاسباً بنحو 0.4% بدعم من ارتفاع سهمي اتصالات وأبوظبي الأول بنسبة 0.9% و2% على التوالي.

وفي سوق دبي ارتفع المؤشر العام بنحو 0.1% مواصلاً مكاسبه للجلسة 14 على التوالي بعد أن قفز سهم إعمار العقارية بنحو 1.8% لأعلى مستوياته في 6 أشهر عقب إعلان الشركة عن إطلاقها مشروع الواحة في دبي بقيمة 73 مليار درهم.