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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفرعونية للبترول تنتهى من المرحلة الثانية لمشروع الاستفادة من استرجاع غاز الشعلة

صدى البلد

 

نجحت الشركة الفرعونية للبترول فى تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات الهندسية والفنية على نظام الشعلة وعلى ضاغط الغاز الترددى لتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية وزيادة السعة الإنتاجية واسترجاع الغازات المتضمنة غازات وحدة تثبيت المتكثفات الغنية بمشتقات الغاز بتكلفة حوالى  200 ألف دولار للاستفادة من 360 مليون قدم مكعب من الغاز سنوياً وهو ما يعادل 2ر2 مليون دولار سنوياً كان يتم حرقها فى الشعلة وينتج عنها انبعاثات كربونية.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى المرحلة الأولى  تم تركيب ضاغط الغاز الترددى الذى كان يهدف إلى استرجاع مليار قدم مكعب من الغاز سنوياً و بذلك تكون قيمة مجموع الغازات المسترجعة من المرحلتين 7ر6 مليون دولار سنوياً.
وأوضح المهندس حسام ذكى رئيس الشركة أن ذلك يأتى تحقيقاً لتوجيهات وسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية والحرص على تنفيذ توصيات قمة المناخ COP 27 والتي انعقدت فى شرم الشيخ العام الماضى وتمثل أحد القمم الفارقة فى تبنى مشاركة كافة الأطراف .
وأضاف أن ذلك يتماشى أيضاً مع التزام الشركة الحاصلة على شهادة ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقةISO 50001 .

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