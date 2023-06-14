بعد تثبيت معدلات الفائدة الأمريكية عند 5.25% .. هذه أسعار النفط الجديدة

بعد الإعلان عن قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة عند 5.25%، للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار إلى 73.20 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.15 دولار إلى 68.27 دولار للبرميل عند التسوية.

وألمح مجلس الفيدرالي الأمريكي إمكانية رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.

وأكد الفيدرالي الأمريكي أن قرار تثبيت معدلات الفائدة يتوافق مع توقعات الأسواق، لافتًا إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسيواصل العمل على إعادتها لمستوياتها.