نيللي كريم: شخصيتي بمسلسل ليه لأ موجودة في كل بيت

كشفت الفنانة نيللى كريم عن تفاصيل شخصيتها التى تجسدها فى الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حكاية “راجل البيت” خلال لقاء أجرته مع منصة شاهد.



وأوضحت نيللى أنها تجسد شخصية شيري وهي سيدة حقيقة موجودة فى كل بيت ، حيث تقوم بالتضحية من أجل ابنها الأكبر وتقع فى أزمات عديدة من أجله، إلا أنه يرى أنه راجل البيت ومن حقه التصرف بشكل فردي كونه أبنها الأكبر، ويحدث بينهما العديد من المواقف والأزمات.



وعن كواليس التصوير، أكدت نيللى أن كواليس تصوير ليه لأ من أمتع الكواليس التى عاشتها الفترة الأخيرة لكونها تتعامل مع بعض الوجوه الشابة وهو ما يجعلها تقوم بإعطاء النصائح دائما.





تفاصيل مسلسل ليه لأ

كشفت منصة شاهد vip ، عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “ ليه لا” ، الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا من المقرر عرضه يوم 22 يونيو الحالي ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا من المقرر أن يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض .

مسلسل ليه لا يناقش عدد من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة .

وتدور احداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لا حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

الأجزاء السابقة من ليه لأ :

كان مسلسل ليه لأ 1 ، قد قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل بالاضافة الى كل من هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ، وناقش العمل قضية استقلال المرأة قبل الزواج .

دارت أحداث المسلسل حول فتاة أ تقرر الإستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والإشتراك في مسابقة غريبة، الفوز بها يوفر لها منحة دراسية.

ما الجزء الثاني من مسلسل ليه لا فقد قامت ببطولته منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر.

جسّدت الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل ليه لأ شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

ودارت أحداث مسلسل ليه لأ بطولة منة شلبى فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.