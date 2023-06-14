طريقة عمل آيس كريم الشيكولاتة في المنزل

إذا كنتي تحاولين تقديم وصفات مختلفة لأولادك خلال الإجازة إليك طريقة عمل آيس كريم الشيكولاتة فى المنزل.
المقادير
علبة زبادى
4 ملاعق سكر
8 ملاعق كبيرة كريم شانتية
5 ملاعق كبيرة لبن بودرة
نصف كوب لبن مثلج
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو خام، والأفضل استبدالها بـ 3 ملاعق نسكويك للحصول على طعم ألذ.
الطريقة:
نضع جميع المقادير فى الخلاط ونخلطها حتى تمتزج جيدا ثم نضعهم فى علبة محكمة الغلق ونحفظها بالفريزر لمدة يوم كامل ونخرجها كل 4 ساعات ونقوم بتقليبها جيدا ونعيدها للفريزر مرة أخرى وبالهنا والشفا.