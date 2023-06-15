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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات المؤتمر الوطنى للشباب..الرئيس: مصر عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار سنويا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

شهدت محافظة الأسكندرية امس فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى أبرز التصرحات. 
 

الرئيس السيسي: الدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يتحدث عن خروج أطباء من مصر وسفرهم للخارج، والسبب في ذلك أنهم لا يحصلون على الراتب الكافي، وسافروا للبحث عن المرتب الأفضل.
 

الرئيس السيسي يكرم نماذج ناجحة وملهمة من أهالي الإسكندرية
‏قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بتكريم عدد من النماذج الناجحة والملهمة من أهالي الإسكندرية.
 

السيسي: مصر عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لكي تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة.
 

عايزين نشتغل ليل ونهار.. السيسي للمصريين: أنا عمري ما قلت كلام معسول
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري تحمل الظروف الاقتصادية بشكل كبير.
 

مدبولي: المشروعات تنفذ بناء على تخطيط الدولة ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات الجارية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، تستهدف جودة الحياة للمواطن المصري، ويتم العمل على هذا على مدار السنوات الماضية، موضحا، أن كل الدولة بمؤسساتها تعمل نحو تحقيق هذا الهدف لأنه من حق المواطن أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة صحية تساعده على الإنتاج.
 

السيسي: العاصمة الإدارية عملتها علشان أحول التراب لفلوس
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء العاصمة الإدارية هدفه تحويل “التراب إلى فلوس”، وذلك بدون أن يتم دفع أي مبالغ من ميزانية الدولة في بنائها.
 

السيسي: لو خوفت كان زمان البلد عايشة في خراب ودمار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه مهمته كانت تتخلص فى إنقاذ مصر، معقبا “أنا مش بخاف أبدا لو خوفت كانت البلد زمنها عايشة فى خراب ودمار، محدش هيحسبنى غير ربنا”.
 

حزب العدل يدعو الرئيس السيسي لإصدار قائمة عفو جديدة وزيارة المحلة الكبرى
قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التضخم وارتفاع الأسعار هو عدو الدولة الأهم حاليا، متابعا: حزب العدل خرج من رحم ثورة  يناير يؤمن أن المعارضة تستلزم مسئولية أخلاقية.

السيسي يمازح وزير المالية : هو معاه حاجة أصلا عشان يديهالنا .. شاهد
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب، خلال حديثه عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وحقيقة دفع أموال من ميزانية الدولة في العاصمة الإدارية.
 

الرئيس : أحداث 2011 خلّفت خراب .. والاحتياطى خلص في سنة ونص
وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى ما حدث فى مصر عقب احداث 2011 وتبعاته على الدولة قائلا:" خراب فى خراب".
 


الرئيس السيسي: والله العظيم ما دفعنا جنيه في بناء العاصمة الإدارية الجديدة
رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما أثير خلال الفترة الماضية حول دفع مبالغ مالية طائلة من ميزانية الدولة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.
 

نتحرّك بكل قوة في هذا الشأن | إعلان عاجل من رئيس الوزراء
‏ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ، خلال فاعليات المؤتمر الوطني للشباب، إن موضوع دعم الصادرات كان متوسط الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لا يزيد على 6 مليارات ، هذه السنة الموازنة الجديدة ونحن وسط الأزمة الاقتصادية قفزنا إلى 30 مليارا.
 

الرئيس : الكشف المبكر على الأمراض يخفف من معاناة الآلام والتكاليف
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنقاذ الوطن كان ضرورة حتمية في مرحلة ما لمنع انهيار الدولة، مشيراً إلى أنه طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بزيادة عدد خريجي الأطباء.
 

هرحّب بأي حد ..الرئيس السيسي للمواطنين: لو ما عملتش كدا هبقى خاين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" أي حد هيضيف حاجة لمصلحة بلدنا هنرحب بيه..لو ما رحبتش بأي حد هيضيف لبلدنا حاجة هبقى خاين ومش كويس".
 

الرئيس للمواطنين : لو ربنا نجاكوا مرة ما تستنوش يحصل على طول
أكد الرئيس السيسي خلال كلمته مع رئيس حزب العدل، على أنه سيكون متواجدا في افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
 


أموال ساخنة | وزير المالية : خروج 23 مليار دولار من مصر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفجوة الدولارية تزايدت بشكل قوي في السنوات الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة التي واجهت مصر والعالم أجمع.
 


السيسي: لو سعر الصرف هيأثر على حياة المصريين إحنا منقعدش في مكاننا
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف سعر الصرف في مصر، قائلا:"  لما اسأل زمايلي بقول الوعاء الدولاري في مصر  محتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف".
 

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