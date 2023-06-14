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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس للمواطنين : لو ربنا نجاكوا مرة ما تستنوش يحصل على طول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي خلال كلمته مع رئيس حزب العدل، على أنه سيكون متواجدا في افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وقال "الرئيس السيسي" خلال المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب،:" المشكلة أن كل مواطن وشخص عايز ياخد الحد الأقصى في كل حاجة، ودا مش ممكن..مش ممكن نقدر نعمل دا"، متابعا:" الكل يناقش الموضوع من وجهة نظره وتفكيره فقط".

واسترسل:" مناقشة الموضوعات بمثابة خطوات الدولة بتمشيها، مثل الحوار الوطني والعفو الرئاسي"، متابعا:" مينفعش ما نتكلمش عن الماضي، لأنه كان ممكن يسبب دمار".

ووجه حديثه للمواطنين، قائلا:" لو ربنا نجاكوا مرة ما تستنوش أنه ينجيكوا كل مرة..اسمعوا كان ممكن كتير مننا يسافر لدول تانية خلال السنوات الماضية..والفضل هنا مش لحد لا الفضل لربنا..ربنا نجاكوا يا مصريين".
 

السيسي مصنع الغزل والنسيج المحلة الكبرى الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب

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