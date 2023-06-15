بعد طلاقها منه .. معلومات لا تعرفها عن زوج جوري بكر

انفصلت الفنانة جوري بكر عن زوجها وأعلنت عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جوري بكر:" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

وتابعت:" مش عايزة حد يتواصل معايا في أى تفاصيل لأني مش هرد".

ونرصد معلومات عن زوجها بعد الانفصال ، واسمه رامي أحمد محمد، يبلغ من العمر 40 عامًا.

تقدم لخطبة جوري، في سبتمبر الماضي، ويحب السفر.

احتفل بعيد ميلاده الـ 40 بصحبة زوجته جوري في مارس الماضي.

جوري بكر

وكانت قد كشفت الفنانة جوري بكر، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت عبر "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة،: "عشان الأسئلة الكتيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين لأن بجد الموضوع مخيف .. مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده حرفيا من قاع الأرض مريضة".

وتابعت: "تعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحتراما لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني".

وجهت جوري بكر رسالة الي من يرسلوا لها على انستجرام ويطلبوا منها أموال او شراء شيئا لهم.

وقالت جوري بكر وهي غاضبة عبر خاصية ستوري إنستجرام: "الشحاتة وصلت لإنستجرام، حد محتاج 3000 جنيه وهو شايل تليفون بـ 25 ألف، والتاني عايز تلاجة انا مشتريتهاش ايه الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي.